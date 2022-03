Voorbije jaren meer dan tienduizend klachten over West-Vlaamse fiets- en wandelroutes

West-Vlaanderen De voorbije vier jaar waren er in totaal meer dan tienduizend klachten over de provinciale fiets- en wandelroutes. Vorig jaar waren er opmerkelijk meer klachten. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

“Met ongeveer 6.200 meldingen en klachten tijdens de voorbije vier jaar gaat het leeuwenaandeel over het fietsnetwerk en de fietsroutes. Er waren ook bijna 3.800 klachten over het wandelnetwerk en de wandelroutes”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “In vergelijking met de voorgaande jaren blijkt wel dat er beduidend meer klachten waren in 2021. Vorig jaar steeg het aantal klachten over het fietsnetwerk tot meer dan 1.700, bijna 500 meer dan in 2020. Over het wandelnetwerk kwamen vorig jaar bijna 1.100 meldingen binnen, een stijging van 200.”

De gedeputeerde wijdt de sterke toename door de uitbreiding van het netwerk, waardoor er dan ook meer klachten zijn. “Tijdens de voorbije coronaperiode werd ook veel vaker gefietst en gewandeld en dat zal ook wel een reden zijn dat er veel meer meldingen gedaan werden”, zegt Kurt Himpe uit Izegem, die ervoor pleit om het netwerk optimaal in orde te houden.

Ook over de ruiterroutes en mountainbikeroutes komen er meldingen binnen, maar in veel mindere mate. Positief is dat er de voorbije jaren weinig meldingen waren van vandalisme. De meeste klachten die daarover binnenkomen bij Westtoer zijn over bordjes die niet meer leesbaar zijn, omgevallen palen…

Meldingen of klachten over routes en netwerken kunnen doorgegeven worden via www.routechirurg.be.