Voetbaltrainer voor rechter wegens bezit en verspreiden kinderporno

HANDBAL EERSTE NATIONALE Robin Mathijs en HBC Izegem kloppen leider Eupen: “Al twee doelen gereali­seerd”

HBC Izegem heeft in de play-offs van eerste nationale Eupen een halt toegeroepen. In een aardig gevulde sporthal De Krekel klopte het de leider met 32-30. Voor de Oostkantonners was het de eerste nederlaag in de play-offs en pas het tweede verlies van het seizoen. Izegem staat na twee zeges en evenveel nederlagen op een vijfde plaats, al staat in de top van het klassement alles op een zakdoek bijeen.

11:14