Voetbaltrainer mag tien jaar lang geen activiteiten uitoefenen met kinderen na bezit kinderporno

Kunstenaar Floris Boccanegra (33), Cultureel Ambassadeur #VANRSL 2019-2022, presenteert zijn nieuwste, spraakmakende kunstproject in primeur in de Roeselaarse Kunstgalerij Ne9enpuntne9en. De installatie ‘I’ll See you on the other Side’ toont 42 door hem gemaakte maskers van migranten die zich de komende maanden vanuit het Franse Calais of Marokkaanse Tanger willen wagen aan de oversteek van respectievelijk de Noordzee of de Middellandse Zee. “Een gevaarlijke tocht waarin sommigen zullen slagen, anderen niet en nog andere zullen helaas zonder enig spoor verdwijnen. Dat wil ik in beeld brengen via de kleuren van de maskers die om de twee maanden worden aangepast”, aldus Floris.

