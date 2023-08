Vlaamse regering organiseert zeven infosessies rond openbaar onderzoek Ventilus

Club Roeselare deelt gratis abonnemen­ten uit aan Krottegem­na­ren

Club Roeselare, de voetbalclub met thuishaven in het Rodenbachstadion in het hart van de wijk over statie, trakteert alle inwoners van de wijk Krottegem op gratis voetbal. Alle Krottegemnaren kunnen een gratis abonnement voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal van Club aanvragen. Hiervoor dienen ze voor zondag 27 augustus dit formulier in te vullen. Met eventuele vragen kunnen de buurtbewoners zich richten tot info@clubroeselare.be.