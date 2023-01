Vlaams Belang wil systematische controle op veiligheid van alle werven

Schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA) zegt dat verschillende personeelsleden van de bevoegde dienst regelmatig controles uitvoeren. “Maar één iemand permanent hiervoor inzetten is helaas niet werkbaar. Wat als die persoon ziek of in verlof is? Ook de politie voert hier regelmatig controles op uit. In de eerste plaats is het aan de uitvoerder van de werken om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Als iemand iets onveilig ziet, kan dit altijd gemeld worden via meldingen@izegem.be of in het stadhuis.” Burgemeester Bert Maertens (N-VA) meent ook dat het geen bevoegdheid van de gemeenteraad is om zijn personeel te evalueren. “Daar bestaan andere kanalen voor. Alle werven nauwgezet controleren, is ook te verregaand,” meent hij.