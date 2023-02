Vlaams Belang wil huisjesmelkerij in kaart brengen

“Het Comité voor de Sociale Dienst streeft naar een werking rond dit thema, maar ik vraag me af of er ondertussen reeds werk is gemaakt van een inventarisatie van het aantal woningen die onder die noemer vallen”, wilde Giel Seynaeve weten. “Is er ook een kwaliteitsmeting en welke resultaten zijn er hiervan?”

Woonschepen Tom Verbeke (N-VA) zegt dat de problematiek een stuk complexer is dan een pure inventarisatie. “Krijgen we een vermoeden van huisjesmelkerij, dan contacteren we de eigenaar om dat te onderzoeken. Is er effectief een probleem, dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is het de opdracht van de Wooninspectie om controles uit te voeren. Zijn er mankementen, dan kan de eigenaar die oplossen. Gaat die niet in op die herstelvordering, dan kan de burgemeester overgaan tot het onbewoonbaar verklaren van een woning. Wij faciliteren dus, maar kunnen niet altijd optreden.”

Een kwaliteitsmeting voert de gemeente zelf niet uit. “Maar je kan wel gratis en vrijwillig een conformiteitsattest aanvragen, die aantoont of een woning over alle basiscomfort beschikt. Vorig jaar ging de Wooninspectie in acht panden langs, waarvan er 4 gebreken in categorie 2 of 3 hadden en de eigenaar moest overgaan tot herstel.”

