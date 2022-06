Vlaams Belang wil dispensers voor hondenpoepzakjes in straatbeeld

Lendelede Isabelle en Kristel laten je met House of 27 eten onder het goedkeu­rend oog van Kurt Cobain of Jimi Hendrix

Kristel Vanhooren (43) en Isabelle Moerman (51) blazen nieuw leven in het vroegere restaurant en feestzaal Bossenhove in Lendelede. Het koppel gaat op woensdag 1 juni van start met eethuis, café en tearoom House of 27. De naam verwijst naar de illustere club van muzieksterren die reeds op 27-jarige leeftijd gestorven is en het interieur van de zaak hint daarnaar.

30 mei