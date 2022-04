Vlaams Belang West-Vlaanderen strijkt met familiedag neer in Bierkasteel

Roeselare 16-jarige rijdt 130 per uur in bebouwde kom... en begaat nog 20 andere verkeers­over­tre­din­gen

In het Roeselaarse stadscentrum heeft de politie een 16-jarige jongeman uit het verkeer gehaald. Dat ging echter niet zonder slag of staat. Daar ging een achtervolging aan vooraf waarbij de tiener 21 verkeersovertredingen beging. Zo reed hij onder 130 kilometer per uur in de bebouwde kom.

1 april