Vlaams Belang: “Wacht niet met herstel wegdek tot grote werken zich aandienen”

Izegemse zwerf­vuilac­tie levert opmerkelij­ke vondsten op: “Van step tot voor- en achterbum­per van een Citroën”

Het is altijd afwachten wat de jaarlijkse zwerfvuilacties overal te lande opleveren. Het liefst zo weinig mogelijk, maar de realiteit is helaas vaak anders. Zo vonden vrijwilligers tijdens een actie op de Bosmolens in Izegem onder ander twee…bumpers van een Citroën.