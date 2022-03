Vlaams Belang voert opnieuw actie tegen knip in Wijngaardstraat: “Behoud verkeerscirculatie in centrum”

Het brugpark maakt onderdeel uit van de creatie van een groene en verkeersveilige doorsteek voor fietsers en voetgangers van de Melkmarkt naar de Dam in Emelgem. “Dat de knip in de Wijngaardstraat daarbij nog steeds op de planning staat, stoot ons tegen de borst”, zegt gemeenteraadslid Rik Baert (Vl.Belang). “Dit is niet alleen nefast voor heel wat handelaars die veel potentiële klanten zullen mislopen, maar ook voor chauffeurs die nu in grote drommen richting Dirk Martenslaan of Nederweg zullen rijden. Dat veroorzaakt straks mogelijke grote opstoppingen, wat de verkeerscirculatie in de stad niet ten goede komt. Het stadsbestuur ziet heil in een autoluw centrum, wij vinden dat je nog steeds vlot met de wagen over de centrumbrug moet kunnen en dat zal, deels door de knip in de Wijngaardstraat, maar ook door een geplande knip aan de Noordkaai, straks niet meer mogelijk zijn.”