Vlaams Belang voert actie op wekelijkse marktdag

Roeselare Citroen­straat­je in Roeselare afgesloten door instor­tings­ge­vaar handels­pand en apparte­ment

Het Citroenstraatje in Roeselare, één van de kleinste steegjes van de stad, is op bevel van politie en brandweer vanaf de Ooststraat afgesloten. Er is acuut instortingsgevaar. Enkele stenen brokkelden van een zijmuur af en kwamen al op het openbaar domein terecht. Werken aan een aanpalend bouwvallig pand in de Noordstraat liggen al sinds deze zomer stil.

2 december