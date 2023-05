Vlaams Belang pleit voor dementievriendelijk beleid in Izegem

Zeven jaar nadat zondvloed Groenpar­kwijk onder water zette, is aanleg bufferbek­ken eindelijk gestart: “Buren zetten hun meubels nog steeds omhoog”

Dag op dag zeven jaar nadat overvloedige regenval een deel van de Roeselaarse wijk Groenpark blank zette, is in de Zilverbergstraat de eerste spadesteek gegeven voor een bufferbekken aan de Collievijverbeek. Door archeologische vondsten op de site liep dat drie jaar vertraging op. “De start van de werken is een ongelooflijke opluchting”, zegt Thierry Bouckenooghe van wijkcomité Groenpark. Hij toont de impact die de wateroverlast van destijds nog altijd heeft op de buurt.