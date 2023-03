Vlaams Belang neemt timing Ventilus op de korrel: “Tegen 2031 is ondergronds alternatief wel mogelijk”

“De uitspraak van Van der Straeten verandert het uitgangspunt van dit debat volledig”, aldus Ryheul. “Elia plant ook nog een andere nieuwe hoogspanningslijn in Wallonië, de Boucle du Hainaut. Die Waalse hoogspanningslijn zou pas later nodig zijn voor twee volgende windparken. Hoe gaat deze regering het aan de West-Vlamingen uitgelegd krijgen als een paar maanden of jaren later in Wallonië wel voor een ondergrondse oplossing gekozen wordt? Als Ventilus ondergronds kan tegen 2030, dan is er geen enkele reden om niet voor een ondergronds alternatief te kiezen. Wij zijn maandenlang in gesprek gegaan met burgergroepen, omwonenden, experts én zelfs met hoogspanningsnetbeheerder Elia. De enige conclusie die we daaruit konden trekken is dat er slechts één mogelijkheid is en dat is een ondergronds Ventilustraject.”