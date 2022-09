Vlaams Belang: “Kruispunt Vijfwegen slecht toegankelijk voor rolstoelgebruikers”

Het kruispunt is nog maar recent vernieuwd. Sindsdien is het systeem van ‘vierkant groen’ er van toepassing. Daarbij krijgen fietsers in alle richtingen groen terwijl het voor het gemotoriseerd verkeer overal rood blijft. Zo ontstaan er in principe geen conflictsituaties. “Maar rolstoelgebruikers kunnen op bepaalde plaatsen niet of nauwelijks passeren door obstakels op het voetpad”, vertelt raadslid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang). “Aan de inrit naar kinderopvang Okido moet je er zelfs deels in de straatgoot rijden. Ik vind het onbegrijpelijk dat bij het uittekenen van de plannen hier geen rekening is mee gehouden. Als iemand de persoon in de rolstoel duwt, lukt het niet. Staat die persoon er alleen voor, dan is het bijna onmogelijk hier goed te kunnen passeren.” De stad belooft de situatie onder de loop te nemen en op de eerstkomende Commissie Openbare Werken & Mobiliteit te bespreken.