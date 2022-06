Vlaams Belang hekelt nieuwe regenboogverklaring: “Linkse woke-gemeenschap is de nieuwe adel”

“We willen ermee tonen dat de positieve benadering van de LGBTQ+-gemeenschap ook in de beeldvorming en ons taalgebruik zichtbaar wordt”, zegt Schepen van Gelijke Kansen Lothar Feys (N-VA). “We hebben alvast een actieplan klaar om daar werk van te maken.” Een recente toevoeging in het straatbeeld is alvast een nieuw regenboogzebrapad aan de ingang van het stadhuis op de Korenmarkt.

Vlaams Belang is er echter niet over te spreken. “Het te pas en onpas gebruik van de regenboogkleuren draagt niet bij om deel te nemen aan de samenleving, maar zet aan tot ergernis”, meent gemeenteraadslid Nathalie Dewulf. “Ook onze vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en staat onder druk. De linkse woke-gemeenschap is de nieuwe adel. De linkse wappies verplichten ons om enkel hun woke-woorden te gebruiken. Wil de stad dit verder uitbreiden naar gekleurde zitbanken en bushokjes?”

“Er zijn nu zelfs lespakketten om kleuters genderbewust te maken. Hoe is dat het nieuwe normaal geworden? Laat een kind een kind zijn.” Schepen Feys reageerde even scherp. “We hebben een regenboogbeleid op maat van onze stad geschreven, geen proza van 35 bladzijden. U hoeft dit niet voor te stellen alsof we wereldvreemd zijn. Iedereen van gelijk welke seksuele voorkeur is hier welkom. Ik kan u alleen maar aanraden zo kalm en verdraagzaam mogelijk te zijn.”