Vlaams Belang hekelt dat compensaties langs Ventilus-traject zijn niet overal hetzelfde zijn: “Wie woont langs bestaande lijn die verzwaart krijgt kleiner bedrag”

Onderzoek naar asbestge­vaar in kleuter­school: klassen verzegeld

De dienst Welzijn op het Werk is vrijdagmiddag binnengevallen bij het medisch-pedagogisch instituut Sterrebos in Rumbeke, bij Roeselare. Tijdens de krokusvakantie zijn de plafonds in de vier kleuterklassen vervangen, waarbij asbesthoudende platen verwijderd werden. Volgens een anonieme tip zou dat niet op een correcte manier gebeurd zijn. Iets wat de directie zelf met klem ontkent.