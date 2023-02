Vlaams Belang: "Gebruik dure fietstelpalen efficiënter"

Schepen Caroline Maertens (N-VA) stelt gerust. “We hebben hier reeds interessante conclusies uit getrokken”, zegt ze. “Zo is het plateau in de Molstraat er daardoor gekomen, net als de opdracht om een stukje van de Meensestraat te ontharden en ook daar een plateau te voorzien om een veiliger oversteek aan de Vandenbogaerdelaan te hebben. We doen daar dus zeker iets mee. Het werkt verder vooral ook stimulerend naar de mensen als ze veel fietsers in het centrum te zien en dat is ook niet onbelangrijk.”