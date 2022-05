Vijftiger ontkent partnergeweld na cafébezoek: “Ze is gewoon zelf stomdronken gevallen.”

Izegem Freddy Seynaeve (75), oud-directeur basis­school Bosmolens, overleden

In het bijzijn van z’n familie is op maandag 23 mei bij hem thuis in Izegem Freddy Seynaeve overleden. Hij was 75. Seynaeve is misschien wel het meest bekend als de vroegere directeur van de Heilige Familieschool op de Bosmolens in Izegem. Maar de man had ook nog veel andere verdiensten.

