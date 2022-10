Vijf jongeren aan de slag bij stad Izegem op YOUCA Action Day

Roeselare Provincie organi­seert publieksmo­ment voor ruimtelij­ke toekomst van West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuw Beleidsplan Ruimte, waarin de (ruimtelijke) toekomst van de provincie wordt vastgelegd. Daarvoor vraagt ze nu aan de inwoners om hierover mee te denken. Daarom wordt er op woensdag 19 oktober een publieksmoment georganiseerd. Dit van 16 tot 20.30 uur in het Ondernemerscentrum Roeselare langs de Spanjestraat 141. Tijdens dit publieksmoment kunnen inwoners mee nadenken over hoe we onze ruimte in 2040 kunnen invullen. Hoe zou een bewoner, consument, recreant, landbouwer, bedrijfsleider, fietser of expert de ruimtelijke uitdagingen aanpakken? Op deze vragen hoopt de provincie een antwoord op te vinden.

18 oktober