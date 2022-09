VIDEO. Sint-Vincentiusschool kleurt fluo voor STRAP-dans

De STRAP-dag werd een paar weken geleden in het onderwijs al gevierd. “Maar wij hebben bewust gewacht om dat op onze school te doen omdat de zesdejaars toen op bosklassen waren”, legt directrice Karolien Delmotte uit .”We wilden hier liever bij stilstaan als alle leerlingen samen op school aanwezig waren. Ze mochten de hele dag fluo dragen op school en zowel ’s morgens als ’s avonds hebben we een speciale STRAP-dans gebracht, op basis van het Octopuslied. In de namiddag gingen de klassen dan wandelen door Kachtem. Iedereen kwam in fluo en met een beestig accent – wat ons jaarthema is – naar school.”