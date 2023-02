Verse SprUiTjes-Showcase zet regionaal podiumtalent in de kijker

Verse SprUiTjes is het platform voor podiumtalent uit de regio Midwest. Sinds de oprichting in 2020 registreerden zich al meer dan 65 artiesten op www.versespruitjes.be. Op 11 maart zullen elf artiesten afwisselend in het Cultuurcafé en de Showburgzaal van De Leest het beste van zichzelf geven. Ben je zelf (concert)organisator of café-uitbater met een podium, zoek je een originele act om je event op te leuken...of wil je gewoon even komen proeven van muzikale streekproducten? Zoek het dan niet te ver en laat je inspireren door één van de showcases op 11 maart. Het evenement start om 16 uur en is volledig gratis.