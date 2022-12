Verbroederingscomités Izegemse partnersteden ontmoeten elkaar

De delegatie van Belle bestond uit Jean-André Vandelannoote, Monique Lamerant en Philippe Ségard van het Comité de Jumelage en Olivia D’Hau namens de stad Belle. “De werking voor 2023 werd er besproken”, weet verantwoordelijke Erik Vantomme; “Het gaat om activiteiten en uitwisselingen tussen beide steden. De planning die in Izegem vooropgesteld wordt omvat onder andere een tentoonstelling van 10 kunstenaars uit Belle in juni in de St.-Tillokerk naar aanleiding van Iz’Art Jumelages 2023 met kunstenaars uit alle partnersteden en uit Izegem, en daarnaast ook een fototentoonstelling van verbroederingsactiviteiten tussen Belle en Izegem sedert 1992. Verder op de agenda: het Europees dorp met de batjes in Izegem waar Belle de vrijdag de maaltijd voorziet op de Melkmarkt, een tornooi tussen de Izegemse petanqueclubs en de petanqueclub Belle, een tentoonstelling’Poëzie van soldaten uit Wereldoorlog I in de Vlaamse velden, een Auto-Event van een 100 km met alle soorten auto’s uit Izegem en Belle die Izegem inricht, een bezoek aan de tentoonstelling Sneaker Gold in Izegem.