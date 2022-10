Van Swarovski-sportschoenen tot excentrieke Yeezy’s van Kanye West: 5 blikvangers op expo Sneaker Gold in Izegem

Roeselare Zwanger­schaps­win­kel Mamado heropent in Noord­straat: “Meer dan genoeg ruimte voor mama’s met kinderwa­gens”

Lies Roelens (36) van Mamado is een nieuw hoofdstuk gestart. Na zes jaar in de Wallenstraat is de zwangerschapswinkel voortaan te vinden in een piekfijn gerenoveerd historisch pand in de Noordstraat.

