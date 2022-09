Van Sint-Pieterskerk tot VTI: Urban Move slingert na twee jaar weer door heel wat openbare gebouwen

‘Urban runs’ zijn al langer in trek in grotere steden, maar sinds 2017 kan je ook in Izegem eens openbare gebouwen op een alternatieve manier ontdekken door er door te lopen. Bij de eerste editie konden sportievelingen zo bijvoorbeeld het stadhuis en de Collegetuin doorkruisen, maar ook op een ponton over het openluchtzwembad lopen. In latere jaren volgden nog spectaculaire passages als de top van de toren van Skyline Park of een jogsessie doorheen autohandelszone Minerva.

Voor het eerst kinderloop

“Starten gebeurt dit jaar aan middelbare school Prizma Campus VTI”, vertelt kersvers sportschepen Virginie Derumeaux. “Nieuw is dat we daar om 13.30 uur voor het eerst met een Urban Kids Run van 400 meter starten. Die loopt rond de gebouwen van het VTI, wat het ideaal maakt voor (groot)ouders om voor hen te supporteren. Daarna hebben we nog heel wat moois in petto. Zo passeert de tocht door de kerken van Emelgem en Kachtem, zet ook basisschool Sint-Pieter zijn deuren open en kan je ook door de Kringwinkel en het Life Danscenter lopen. Er doen ook heel wat handelszaken mee, zoals Huis Vanassche, Vanrenterghem, R&M Cars & Bikes, Studio Clement, Verfhandel Covering, EDPM Solutions, KTO, , Verschaete BV, Autogarage Velghe, STG, Frituur eethuis de 5-wege, Pruvoost Motor Center, Artex Fashion, Bacotech en Pernelec. Ook het Dorpshuis van Emelgem en het containerpark van afvalintercommunale IVIO zijn in het parcours opgenomen.”

Volledig scherm Bij vorige edities passeerde Urban Move al door autohandelszone Minerva en andere garages. © Joke Couvreur

Hindernissenparcours

Extra blikvanger langs het parcours is de animatie die de organisatie voorziet en ook dit keer zit daar heel wat moois tussen. “We willen van de Urban Move een heuse belevenis maken, een volksfeest als het ware”, vertelt nieuwe organisator Paul Gelders. “Zo zullen mensen als ze de oversteek van de Kringwinkel naar het Life Danscenter maken een heus hindernissenparcours moeten bedwingen, terwijl ze bij Vanrenterghem een handbalinitiatie krijgen en zich door een tunnel moeten wurmen. Op andere plaatsen zal Leotalic dan weer voor een streepje muziek zorgen. Op die manier werken zowel verenigingen, fanfares als DJ’s mee aan dit gebeuren.”

AED-toestellen

De eigenlijke Urban Move-loop start om 14 uur en bedraagt 8 kilometer. Om 16 uur gaat de Urban Move-wandeling van start en die is 4 kilometer lang. Elk jaar zamelt de stad via het evenement geld in voor goede doelen. “Dit jaar gaat het geld dat we inzamelen naar de aankoop van AED-toestellen”, vertelt schepen Derumeaux. AED-toestellen zijn draagbare apparaten die het hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand. Daar hangen er al verschillende van in de stad, maar dat willen we uitbreiden.”

Inschrijven voor de Urban Move kan via www.izegem.be/urbanmove. Na betaling, ontvang je een bevestiging en kan je vooraf een deelnamebandje afhalen in het Vrijetijdspunt (Sint-Jorisstraat 60) of de dag zelf aan het onthaal op het terrein van Prizma Campus VTI (vanaf 12 uur).

De organisatie is ambitieus en mikt op 5.000 deelnemers. “De voorbije twee jaar was er geen editie, maar bij de vorige in 2019 klokten we af om 3.500 bezoekers. We maken ons sterk dat we dat dit jaar kunnen overtreffen”, besluit Paul.

