Van prikkelarm moment tot vuurwerkspektakel: kermis palmt Izegem tien dagen in

Zo is er op maandag 5 september van 16.30 tot 19.30 uur opnieuw een prikkelarm moment op de kermis. De attracties zullen minder lawaai en licht geven. Zo kunnen ook mensen met ADHD, autisme of hoogsensitiviteit van de kermis genieten. Op dinsdag 6 september is er vanaf 14 uur opnieuw een seniorennamiddag met het 35ste kampioenschap volkssporten voor senioren. Om 18 uur is er een prijsuitreiking in zaal Meilief, maar er is ook werk gemaakt van muzikale omkadering en een traktaat. Zo krijgen de kinderen van de deelnemende scholen oliebollen, de senioren een ijsje.