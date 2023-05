Van ode aan aan Patrick Sercu tot tricolore truitjes: handelaars lanceren etalagewedstrijd rond BK Wielrennen

Sofie, Sara en Filiep spelen elk hun Audi A6 kwijt: “Plaats gemaakt om een tegenlig­ger te laten passeren, en toen zagen we dat het onze auto was”

Vrijwel zeker op bestelling werden de voorbije dagen in onze regio 3 modellen Audi A6 gestolen. Dat gebeurde in Izegem, Ingelmunster en Rumbeke. Alle drie de wagens passeerden voorbij een ANPR-camera toen ze richting Frankrijk reden. Eén van de slachtoffers was zelfs nietsvermoedend getuige van de diefstal. “Ik vond het raar dat mijn man ’s nachts wegreed. Tot ik ‘m belde en hij gewoon in bed bleek te liggen.”