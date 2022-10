Van je vrienden moet je ’t hebben. Muur van bierbakken blokkeert huis pasgehuwd koppeltje: “We voelden de bui al hangen”

De muur met bierbakken is ondertussen een beproefde grap voor wie pasgetrouwde tortelduifjes een poets wil bakken, maar het levert telkens opnieuw plezante kiekjes op. Zo ook in de Wagenmakerstraat in de wijk Bosmolens in Izegem, waar Kevin en Sofie zaterdagnacht tegen een gele muur met lege flesjes gerstenat aankeken.

“We hadden elkaar al in 2019 het jawoord gegeven, maar ons huwelijksfeest zelf is door corona tot zaterdag uitgesteld”, reageert Kevin. “Ik moet toegeven dat ik de bui al een beetje voelde hangen, want ik ben ook de eerste om een grap bij mijn vrienden uit te halen. Nu hebben zij eens revanche kunnen nemen. Gelukkig was ik voorzien en had ik van mij bij mijn schoonouders een mesje meegenomen om de snelbinders waar de bierbakken mee vasthingen los te maken.”

Zwembadje

Het koppel was zondag de hele dag bezig met de tuin op te ruimen, want daar lagen alle bierflesjes die uit de bakken waren gehaald. “Met als bonus een zwembadje waar samen met tien goudvissen in kroonkurken nog eens stukjes van vijftig eurocent waren verstopt”, glimlacht Kevin. “In totaal schonken onze vrienden ons zo 500 euro en ook het statiegeld op de bierbakken maakt deel van het cadeau uit.”

