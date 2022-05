Van in de PMD-zak tot duurzame kattenbak: Moderna Products verwerkt plastic afval in nieuwe vestiging

West-Vlaanderen Rapport van Ventilus-intendant hakt geen knopen door: juridische risico’s verbonden aan beide opties

In het definitieve rapport van Ventilus-intendant Guy Vloebergh, dat hij halfweg maart overmaakte aan de Vlaamse regering, staat geen duidelijke voorkeur voor een bovengrondse dan wel een ondergrondse lijn. Over de inhoud van het rapport werd nog niet gecommuniceerd, maar het document zou wel circuleren in regeringskringen. Dat schrijft De Tijd. Verwacht wordt dat de Vlaamse regering in de komende weken de knoop doorhakt.

13 mei