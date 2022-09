Van icoon in Izegemse nachtleven tot reisbureau: nieuw leven in voormalige directeursvilla

Izegem Izegem Koers strikt toppers als Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen, maar trekt weg uit centrum

We beleven wielerhoogdagen met Remco Evenepoel die hopelijk op weg is naar eindwinst in de Vuelta, maar ook in eigen contreien maken ze zich met Izegem Koers op voor een heus volksfeest. Het wordt een editie om extra naar uit te kijken, met voor het eerst sinds lang heel wat klinkende namen aan de start. Zo zakken onder andere Mathieu Van der Poel, Yves Lampaert, Iljo Keisse en Fabio Jakobsen naar de Pekkerstad af. Al is niet iedereen tevreden dat het wielercircus een vernieuwd parcours heeft en niet meer in het centrum passeert.

6 september