Van een vroegere cichorei-ast tot een hoogtechnologisch bedrijf: Izegem biedt inkijk op zes unieke locaties tijdens Open Monumentendag

Woensdag hinder voor verkeer door Renewi Tour

De Renewi Tour komt op woensdag 23 augustus weer naar Ardooie. De eerste rit van de enige UCI World Tour-rittenkoers in de Benelux finisht in de Stationsstraat. De renners rijden rond 14.30 uur de gemeente binnen en rijden eerst nog vijf lokale rondes. De aankomstzone in de Stationsstraat wordt vanaf 6 uur afgesloten. Langs het parcours is doorgaand verkeer mogelijk, maar je volgt de rijrichting van de renners. Zij rijden via de Stationsstraat, Melkerijstraat, Hogeschuurstraat, Meulebeeksestraat, Lijsterstraat, Izegemsestraat, Kortrijksestraat, Motestraat, Mgr. Roelensstraat en het Marktplein.