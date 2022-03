Van bokskampioenen tot cheerleaders: Izegemse laatstejaars vieren met anderhalve maand uitstel hun 100 dagen

Veel jongeren maken er de avond en nacht voor hun 100-dagen viering een gewoonte van om al in het feestgewoel te duiken, maar dit keer was het vrijdagochtend opvallend rustig in de uitgaansbuurt. Grote incidenten bleven uit, al waren de zesde- en zevendejaars uiteraard dolenthousiast dat ze nog eens uit de bol mochten gaan. In Prizma Campus College leidde dat traditiegetrouw tot een vrij podium, waarbij de laatstejaars een dansje mochten opvoeren voor alle andere leerlingen. Dat deden ze in kleurrijke outfits, van bokskampioenen en fitnessgoeroes tot cheerleaders en American-footballspelers en een brandweerkorps met waterpistolen. Vrijdagavond staat er in het JOC nog een gezamenlijke fuif in een organisatie van het jeugdhuis op het programma.