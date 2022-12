Vakbond voert actie in Sint-Jozefskliniek: "Tekort aan handen in de zorg"

“Iedereen herinnert zich ongetwijfeld nog het handgeklap in de avond voor de ‘helden van de zorg’ tijdens de coronapandemie, wat een heel moeilijke periode voor ons was”, vertelt Filip Nuyttens. “De regering beloonde ons met een eenmalige premie en de invoering van onze nieuw barema’s. Heel kort was de zorg populair bij jongeren en waren er heel wat nieuwe studenten Verpleegkunde ingeschreven aan de hogescholen. Nu hebben we helaas terug handen te kort om een goede zorg te bieden.”

“Er is onvoldoende instroom om de vergrijzende zorgverleners voldoende en op tijd te vervangen. Daarnaast is er een golf aan uitstromingen op gang gekomen, waardoor we elke week collega’s verliezen uit onze instellingen. De werkgevers worden geconfronteerd met het opbod naar extra voordelen die ze in principe niet kunnen bieden omwille van de financiële structuur van de gezondheidszorg. Daarom riepen we tijdens deze actie alle personeelsleden op om op 31 januari 2023 in Brussel mee te gaan betogen voor ons nieuw meerjarenakkoord met werkgevers en de overheid.”