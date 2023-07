Vaarroutes in Belgische territoriale wateren zo goed als mijnenvrij

Gezin Meer­schaert pimpt oude wagen om aan Budapest Rally deel te nemen: “Bijpassen­de kostuums liggen klaar, inclusief dinopak”

Het gezin van Jürgen Meerschaert (48) en Davinia Braeye (43) maakt zich op voor een uniek avontuur. Als teams ‘The Haunted Heroes’ en ‘Dinofuckers’ nemen ze vanaf zaterdag 15 juli deel aan de Budapest Rally, een kleurrijke rally die het zestal via negen Europese landen tot in de Hongaarse hoofdstad loodst. “Ik heb onze kinderen ingezet om Davinia te overtuigen hieraan deel te nemen”, lacht Jürgen die samen met z’n gezin al maanden bezig is met het voorbereiden van de knotsgekke tocht.