Unizo organiseert brainstorm over nieuw concept voor de Batjes

IzegemUnizo Izegem is op zoek naar enthousiastelingen om mee te brainstormen over een nieuw concept voor de Batjes.

De vernieuwde Batjes zorgden vorig jaar voor gemengde reacties. De handelaars waren tevreden met de verkoop, maar op vlak van beleving was er heel wat minder te doen. Huiswerk voor het organiseren de Unizo, dus en die nemen die taak nu ter harte. “Samen met de stad is beslist samen een brainstorm te organiseren met alle betrokken partijen”, klinkt het bij Unizo. “We willen samen met alle geïnteresseerden grondig nadenken over de toekomst van de jaarlijkse Batjes. Op 23 januari om 19.30 is al wie wil meedenken welkom in Zaal Meilief.”

Het Batjesweekend in juni is voor de handelaars commercieel altijd een succes. “Uit een enquête die Unizo onder deelnemende handelaars hield, bleken ook de afgelopen Batjes qua verkoop een schot in de roos te zijn. “Maar het Batjes-concept zoals het nu bestaat is niet houdbaar op lange termijn”, klinkt het. “De Batjes verdienen een eigentijds concept dat past bij het winkelgedrag en de winkelstraten van vandaag, en dat opnieuw voor tientallen jaren voor sfeer in het winkelgebied van Izegem kan zorgen.”

Aanmelden voor de brainstorm is eenvoudig: een mailtje aan de Dienst Economie via economie@izegem.be volstaat om in te schrijven.

