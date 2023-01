Unizo geeft organisatie Izegemse Batjes uit handen: “De tijd van drukke winkelstraten en heel wat animatie is voorbij”

IzegemOndernemersvereniging Unizo zal de organisatie van de Izegemse Batjes in juni niet langer zelf in handen nemen. “We voelen aan dat de tijden en verwachtingen grondig veranderd zijn”, klinkt het. Een groep van handelaars en horeca-uitbaters zijn bereid om de fakkel over te nemen.

“De Batjes organiseren is niet evident”, steekt Unizovoorzitter Pieter Haesbrouck van wal. “Weinigen weten dat het vrijwilligers van Unizo zijn die dit jaarlijks in elkaar steken. Maar we voelen de impact van de leegstand in het kernwinkelgebied. Bovendien mag het financiële risico en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid ook niet onderschat worden. Bij ons bestuur groeide de overtuiging dat een initiatief van die omvang niet langer door een kleine groep vrijwilligers georganiseerd kan worden. De Batjes moeten getrokken worden door handelaars en horecazaken zelf, met de steun van zoveel mogelijk verenigingen en organisaties.”

Geen teletijdmachine

De Batjes in Izegem bestaan al sinds 1969; maar door corona konden er twee jaar geen georganiseerd worden. In 2022 koos Unizo voor een vernieuwde aanpak, maar dat leidde tot gemengde reacties. Uit een enquête die Unizo onder deelnemers hield, bleek ook dat de meest recente Batjes qua verkoop een schot in de roos was, maar dat bezoekers toch wat op hun honger bleven zitten. “We voelen heel goed aan dat de bezoekers eigenlijk Batjes zoals vroeger willen: drukke winkelstraten, met als het ware één lang winkelkraam met een uitgebreid aanbod en heel wat animatie. Maar die tijd is voorbij en die komt niet meer terug. En een teletijdmachine hebben we niet.”

Volledig scherm Een beeld van de vorige Izegemse Batjes, in juni vorig jaar. © Maxime Petit

De organisatie stipt aan dat het kernwinkelgebied van Izegem de voorbije jaren grondig veranderd is. “Er is geen Marktstraat meer met de ene shop naast de andere. Er staan heel wat winkelpanden leeg in het kernwinkelgebied. Lokale handelaars zijn de voorbije jaren steeds meer vervangen door filialen van winkelketens. En met dienstenaanbieders zoals interimkantoren en dienstenchequebedrijven bouw je geen Batjes zoals vroeger. De Batjes zullen enkel overleven als er meer inspanning is van meer betrokkenen”, zegt Pieter nog. “De Batjes verdienen een eigentijds concept dat past bij het winkelgedrag en de winkelstraten van vandaag. We willen iets dat opnieuw voor tientallen jaren voor sfeer in het winkelgebied van Izegem kan zorgen.”

Vlotte doorstart

Maar zoiets kan Unizo niet meer alleen. “In overleg met Stad Izegem organiseerden we maandagavond een brainstorm voor alle geïnteresseerden. Er was een mooie opkomst. Je voelt dat Izegem de Batjes koestert”, zegt Pieter. “Unizo kondigde er aan dat ze de Batjes nog wil steunen, maar niet meer zal trekken. Al snel toonden meerdere handelaars en horeca uitbaters zich bereid om de organisatie van de Batjes over te nemen. Ze komen maandag al samen om het initiatief in handen te pakken. Ze kunnen rekenen op de logistieke steun en een subsidie van Stad Izegem. En Unizo zal de kennis en ervaring van hun Batjes-vrijwilligers met plezier overdragen. Schepen Lisbet Bogaert van Stad Izegem hoopt op een vlotte doorstart. “We zijn er zeker van dat we zo een nieuwe traditie in het hart van Izegem kunnen bouwen.”

