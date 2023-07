Uitbaters brasserie Rhodesgoed strijdvaardig na zware brand: “Eerst poetsen, dan grote tent optrekken en in september een nieuw dak”

Wim Degezelle (53) en Hilde Donck (50), de uitbaters van het Rhodesgoed in Kachtem, hopen eind volgende week hun zaak te kunnen heropenen na de zware brand die zondagnacht de bovenverdieping van hun brasserie in de as legde. “Dat zullen we deels doen in een grote tent op het voetbalveld naast onze zaak”, klinkt het. “Maar voor het zover is, moet er nog één ding gebeuren: poetsen, poetsen en nog eens poetsen.”