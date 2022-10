Twintiger die in Izegem rondliep met nep-Uzi veroordeeld tot 7 maanden cel

Ondanks zijn jonge leeftijd is T.V. bij het Kortrijkse gerecht al geen onbekende meer. Zo haalde hij in de zomer van 2020 met een mes uit naar zijn drugsdealer. Hij wilde niet betalen voor een levering omdat het goedje bij een eerdere deal met wasproduct was vermengd. Het slachtoffer raakte gewond aan het voorhoofd en houdt er een litteken aan over. Het leverde V. een celstraf van 18 maanden op. Zijn vader had de politie gebeld nadat zijn zoon met een bebloed t-shirt was thuis gekomen. De vader was door het drugsgebruik van zijn zoon ten einde raad. In zijn slaapkamer had hij een zakje wit poeder gevonden, onder het kussen vonden de agenten nog een zakje en 1.135 euro. De vader had eerder al verschillende keren kleine hoeveelheden drugs afgenomen. Tussen 4 september 2021 en dit voorjaar zat V. in de cel.