Tweesterrenzaak La Durée overweegt juridische stappen tegen verplichte horecasluiting

Uw mening telt! Hebt u een gevaarlij­ke fietssitua­tie in uw buurt? Laat het ons weten

13 oktober Het Fietsdossier West-Vlaanderen laat u niet onberoerd, beste lezer. Tientallen lezers meldden al problemen en gevaarlijke situaties in hun buurt. Woont u langs een steenweg waar het fietspad dringend aan vervanging toe is? Vraagt u zich al jaren af waarom die levensgevaarlijke fietsoversteek in uw stad nog altijd niet aangepast is? Onze journalisten stellen de komende weken de vragen ook aan de beleidmakers in uw stad of gemeente. Wij bundelden alvast enkele reacties. Hebt u zelf een vraag of een melding? Laat het ons weten via west@hln.be.