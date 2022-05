Twee minderjarigen opgepakt na strooptocht in Izegemse centrum: “Al derde inbraak.”

Tussen 2 en 3 uur trok het duo door het Izegemse centrum. Zowel bij kapperszaak Bodrum in de Gentsestraat als bij apotheek De Cock op de Grote Markt slaagden ze er in de deur te vernielen. “Ze probeerden eerst de deur open te duwen en te stampen”, aldus Mohammad. “Dat is te zien op de camerabeelden. Dat lukte hen niet. Ze liepen weg maar keerden even later terug. Met stenen gooiden ze de glazen toegangsdeur in diggelen. Daarna doorzochten ze de zaak maar vreemd genoeg namen ze niets mee. Wellicht waren ze enkel op geld uit. Toch blijft de geleden schade een domper. Het is immers al de derde keer dit jaar dat er bij mij wordt ingebroken.” Bij apotheek De Cock gebruikte het duo wellicht een verkeersbord om de deur stuk te slaan. Ze slaagden er in de kassa mee te nemen. Bij Foto Callewaert in de Marktstraat slaagde hun inbraakpoging niet.