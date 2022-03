Twee jaar nadat corona dat onmogelijk maakte: eindelijk afscheid van Kasper (31)

Het plotse overlijden van Kasper Lagae veroorzaakte grote beroering. De vrachtwagenchauffeur, die tijdens triatlonwedstrijden altijd uit de duizend te herkennen was dankzij z’n rode haarband of knalrode tijdrithelm, was bijzonder graaggezien. Een druk bijgewoonde uitvaartplechtigheid kwam er aan, maar luttele dagen na de dood van Kasper ging ons land in lockdown, omwille van de coronapandemie. Met pijn in het hart gaf West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé dan ook geen toestemming om het massaal afscheid te laten plaatsvinden.