Twee gewonden bij ongeval met zware materiële schade, bestuurder speelt rijbewijs kwijt

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. Een man van 20 uit Izegem die van zijn werk naar huis reed, viel naar eigen zeggen in slaap achter het stuur. Zijn Volkswagen Caddy week uit naar het andere rijvak. Daar reed in de richting van Ardooie een 34-jarige vrouw uit Deerlijk. Zij kon een botsing niet vermijden. Door de klap tolde de Peugeot 2008 waarmee ze reed in het rond. De wagen kwam tot stilstand op de hoek van de Ardooisestraat met de Jozef Demeulenaerestraat. Beide voertuigen liepen zware schade op. De twee bestuurders raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar het Sint-Jozefskliniek in Izegem overgebracht. De 20-jarige man uit de Volkswagen Caddy bleek zwaar onder invloed van alcohol. Daarom werd zijn rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. Later zal hij zich in de politierechtbank moeten verantwoorden. Door het ongeval was er een tijdje plaatselijk alleen beurtelings verkeer mogelijk in de Ardooisestraat.