Trossen met sneakers duiken op in Izegemse centrumstraten

Schoengooien of “shoe tossing” zie je wel vaker in grote steden in de Verenigde Staten. Soms gaat het om ‘Shoefiti’, of een vorm van alternatieve stedelijke kunst. In andere gevallen bakenen de schoenen ook het territorium van een bende af, al is dat in Izegem niet zo. Het gaat om een promostunt van Eperon d’Or in het kader van de Sneaker Gold-expo die opent in het weekend van 29 oktober. Tijdens Sneaker Gold focust museum Eperon d’Or twee jaar lang op de belangrijkste schoenentrend van de afgelopen jaren: de sneaker.