Trio overvallers knevelt autistische man (31) en trekt hem jutezak over het hoofd

15:58 Stad Roeselare lanceert de campagne Wandellust #VANRSL. Daarmee wil ze haar inwoners massaal de wandelschoenen doen aantrekken. “De stad ondertekende het charter van Gezonde Gemeente. Hiermee engageren we ons om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen. Met dit beleid ‘Gezond#VANRSL’ focussen we op de gezondheid van iedere inwoner door de komende jaren in te zetten op verschillende gezondheidsthema’s”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Elk jaar lichten we één gezondheidsthema uit. Tot eind mei is dit Wandellust #VANRSL.” Corona maakte het het afgelopen jaar extra uitdagend om aan onze gezondheid te werken. “Maar heel wat mensen ontdekten het wandelen, als een boost voor zowel de fysieke gezondheid als het mentaal welzijn. Bovendien kost wandelen je niets en kan je het overal doen, alleen of in gezelschap. Het is goed voor lichaam en geest en hip voor jong en oud. Nog tot eind mei kan je genieten van een aantal extra activiteiten die het wandelen en bewegen in de natuur in de kijker zetten.” Zo kan je je wagen aan ‘Verhalen voor onderweg’, een wandeling van ongeveer 2,5 km voor jong en oud die je meeneemt doorheen de stad. Op verschillende stops kan je een QR-code scannen met je smartphone en genieten van een sprookje verteld door zes cursisten die een opleiding Nederlands volgen. Alle initiatieven in het kader van Wandellust #VANRSL kan je vinden op roeselare.be/wandellust