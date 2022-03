Tot zes maanden cel nadat man (45) zwaar toegetakeld wordt na racistische verwijten op café

De 45-jarige man was op 15 december 2018 om 4.45 uur aanwezig in café The Cottage in Izegem. Op een bepaald moment stapte hij naar een tafel waar naast enkele blanke meisjes ook jongens met een donkere huidskleur zaten. Hij vroeg aan de blanke meisjes waarom ze met hen aan tafel zaten en gebruikte daarbij het n-woord. Er ontstond een schermutseling in het café waarna de uitbater iedereen naar buiten stuurde. Ook buiten bedaarden de gemoederen niet. Vooral de 45-jarige man kreeg er zwaar van langs. Ze hadden ook allemaal erg veel gedronken. De zwaarste straf is voor de man die de jongens racistisch bejegende. Hij is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en 3.200 euro boete. De anderen zijn veroordeeld tot ofwel 50 uur werkstraf en 3.200 euro boete of vier maanden cel met uitstel en 3.200 euro boete. De 45-jarige man vroeg een schadevergoeding van 10.000 euro. Ferm overdreven vond de rechter die de jongemannen veroordeelde tot het betalen van een schadevergoeding van 400 euro aan de man.