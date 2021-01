Tieners verspreiden beelden van brandstichting waarbij jeugdhuis vernield raakt op Snapchat en geven dan zichzelf aan

Ingelmunster Mauro (12), de jongste uitvinder van ons land, blijft creatief in tijden van covid: “Van lockdown­lamp tot corona-afwezig­heidsys­steem”

28 december Hij is amper 12 jaar, maar Mauro Druwel heeft in zijn jonge leven al meer uitvindingen gedaan dan u en ik samen. De pientere jongen imponeerde eerder al door een robot in elkaar te knutselen die je vertelt of je wel voldoende drinkt en ging in dit coronajaar gewoon op datzelfde elan verder. Zo knutselde hij een ‘lockdownlamp’ voor zijn vader en hielp hij zijn school door een handig afwezigheidssysteem te ontwerpen. Of hoe het virus ook voor inspiratie kan zorgen. Meer verhalen uit West-Vlaanderen in de reeks ‘De 20 van 20', lees je hier.