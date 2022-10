Theaterfestival met nieuw talent trekt naar Izegem, Tielt en Ardooie

Izegem / Ardooie / TieltTheater Malpertuis en CC Gildhof in Tielt, cultuurhuis De Leest in Izegem en Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie ontvangen de komende dagen theaterfestival En Avant op hun podium. Het gaat om zes voorstellingen van nieuwe theatermakers.

Met En Avant willen theatergezelschappen Het nieuwstedelijk, Zuidpool, ARSENAAL/LAZARUS, Compagnie Cecilia, Antigone en Theater Malpertuis tweejaarlijks een nieuwe maker of colletief naar voor schuiven en een podium aanbieden. De makers krijgen van elk gezelschap artistieke en zakelijke coaching en worden op die manier ondersteund in hun eerste stappen in het werkveld. Dat zorgt ervoor dat nieuwe professionele podiumkunstenaars een eigen creatie kunnen maken en meteen ook spelen.

De keuze van Theater Malpertuis viel deze editie op Compagnie De Kolifokkers met hun voorstelling ‘Hertenleer’. Loes Swaenepoel uit Hooglede brengt op zondag 9 oktober om 14 en 18 uur in De Leest in Izegem een dystopische monoloog over de toekomst van een kind in een wereld die drastisch veranderde door de klimaatopwarming. “De samenwerking tussen de verschillende huizen maakt van En Avant een mooi initiatief waardoor wij als makers en spelers ook verbindingen kunnen leggen tussen die verschillende huizen en de verschillende kunstenaars die deelnemen aan En Avant.”, aldus Loes. “Het geeft een bemoedigend signaal, dat samenwerken, je voelt je een beetje meer gedragen. Het vormt een goeie basis om ook bij andere huizen aan te kloppen en zo de speelkansen uit te breiden.”

Overal een voorstelling

Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken in de Midwest regio, schakelde Theater Malpertuis de hulp in van Cultuurhuis De Leest uit Izegem, Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie en Cultuurcentrum Gildhof in Tielt. Samen zorgen ze voor een vierdaags festival boordevol nieuw talent. De spits wordt op donderdag 6 oktober om 20.30 uur afgebeten in De Schaduw in Ardooie met de voorstelling ‘=’ van Wang, geselecteerd door Zuidpool. Meer info over de andere voorstellingen vind je op www.enavantenavant.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.