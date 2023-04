Testen om met drones voorwerpen te droppen verlopen positief

Groene­straat plaatse­lijk dicht door werken

Vanaf maandag 17 april tot en met woensdag 26 april worden er werken uitgevoerd in de Groenestraat tussen de grens met Roeselare en de Vantommeweg in Staden. Het betreft de aanleg van grasdalen en het vernieuwen van het kruispunt van de Groenestraat en de Vantommeweg. De weg wordt hierdoor afgesloten voor alle verkeer. Wie van de Slijperstraat komt, wordt omgeleid via de Colliemolenstraat, de Ieperseaardeweg en de Ieperstraat richting Rijksweg. Verkeer komende van Roeselare moet omrijden via de Kleine Moststraat/Withoekstraat, de Roeselarestraat, de Meulebroekenlaan, de Basijnsmolenstraat naar de Slijperstraat.