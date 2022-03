Terwijl het leven duurder wordt, verlaagt IzyCoffee de prijs van zijn koffies

“In tijden van crisis, oorlog, stijgende energie-prijzen en heropflakkerende coronacijfers willen we een houvast aanbieden aan de mensen. Daarom hebben we beslist een paar interessante prijsdalingen door te voeren” zegt oprichter Bart Buyse. “Op deze manier willen we kwaliteitskoffie nog toegankelijker voor de grote massa maken.Op onze nieuwe zomerkaart kiezen we er voor om de meest verkopende koffies zoals de Doppio Espresso, de Long Black en de enorm populaire frisdranken van het Belgische merk Ritchie van 4 naar 3 euro te laten zakken. Ook de veel gevraagde verse muntthee de verschillende basis Hot Chocolates en de melkkoffie Flat White, ondergaan een prijsdaling van 5 naar 4 euro. De Ice Coffe of the Week kost voortaan maar 5 euro meer.

Dat de keten dan minder winst maakt, neemt ze er bij. “We willen er zijn voor de mensen die het door stijgende energie-prijzen moeilijker krijgen om de stad in te trekken”, aldus Bart. “Tijdens corona hebben we getoond dat de “survival of the fittest”-filosofie in ons DNA zit. Het constant omschakelen van 100% take-away naar terug verkopen met consumptie in de koffieshop heeft niet slecht gewerkt voor ons. We hebben aangetoond dat we ons heel snel aan wisselende omstandigheden kunnen aanpassen. Maar we willen ook de meest menslievende van alle foodservice concepten zijn.”