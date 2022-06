Ter Wallen pakt uit met open parkdagen, maar stopt met zomerbar Kastello

Laurence Vansteenkiste opende in 2019 een B&B in het kasteel. Door de coronacrisis besloot ze samen met haar partner Dieter Vanthournout om er in 2020 en 2021 zomerbar Kastello op het domein in te richten. “Maar dit jaar pakken we het anders aan”, vertelt Dieter. “De B&B is ondertussen een boutique hotel, waarbij we meer internationale zakenlui ontvangen. Verder focussen we ons ook nog steeds op het verhuur van verschillende ruimtes voor diverse gelegenheden. De zomerbar runnen we straks niet meer, maar als alternatief openen we op 19 en 26 juni, en 3, 17 en 24 juli de deuren van het domein, net als op onze nationale feestdag 21 juli. Iedereen kan dan van 15 tot 22 uur iets komen drinken op het terras van het kasteel. De ingang bevindt zich via de Kortrijksestraat.