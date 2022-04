Tennisclub Isis stopt bestaande terreinen in nieuw kleedje en wil aantal velden bijna verdubbelen

IzegemGrote vernieuwingsoperatie bij Koninklijke Tennisclub Isis in Izegem. Door stormschade eerder op het jaar heeft het zijn vier tennisterreinen vroeger dan gepland heraangelegd, maar dan wel met nieuw materiaal dat weerbestendiger is. Tegelijk koestert één van de grootste sportverenigingen van de stad ook bouwplannen. Ze wil drie extra tennisterreinen en nog eens drie bijkomende padelvelden voorzien.

In februari spaarde storm Eunice ook de tennisclub in de Kokelarestraat niet. De luchtdraaghal van de club, een soort opblaasbare tennishal om ook in de wintermaanden te kunnen spelen, scheurde volledig doormidden. De schade liep op tot 250.000 euro. “De ballon mochten we weg gooien, maar de ingestorte pylonen van de constructie zorgden ook voor schade aan onze vier tennisterreinen”, zegt voorzitter Karel Dewickere. “Ze sloegen diepe groeven in de speelvelden en ook de verlichting en omheining liepen averij op. We koesterden al langer plannen om die terreinen opnieuw aan te leggen, maar door de storm hebben we die nu vooruit geschoven. We kozen daarbij voor een nieuw type ‘all weather court’. Om het in tennistermen te zeggen: we kiezen niet langer voor klassieke ‘brick’, maar gaan voor ‘match clay’, waardoor de ondergrond nog beter zal zijn om op te spelen. Die voelt hetzelfde aan als gravel, maar heeft een perfecte drainage. Dat viel iets duurder uit, maar nu kan je er wel het hele jaar door op spelen. De werken zijn net op tijd klaar voor het zomerseizoen, dat komend weekend start.”

Zes extra terreinen

Ondertussen koestert de tennisclub ook ambitieuze bouwplannen. In 2019 hebben we één tennisterrein opgeofferd om er drie nieuwe padelvelden te bouwen, om ook met die nieuwe trend mee te zijn”, vervolgt Karel. “Ondertussen zit ons ledenaantal weer in de lift. We hebben bijna 600 tennissers en met de padel en petanqueleden erbij gaat dit naar de 900 leden. Om die allemaal optimaal van onze accommodatie te laten genieten dringt een uitbreiding zich op. Daarom hebben we een vergunningsaanvraag ingediend om drie bijkomende tennis- en drie extra padelvelden aan te leggen.”

Volledig scherm De huidige padelkooien van tennisclub Isis, met op de achtergrond links de heraangelegde tennistereinen en rechts het grasveld waar de uitbreiding zou komen. © vdi

Vaste constructie

De club heeft een erfpachtovereenkomst met de provincie om een stuk grond te ruilen zodat het die plannen kan uitvoeren. Er volgt nu nog een openbaar onderzoek. “Vinden onze plannen doorgang, dan kunnen we aan de westkant van ons domein die velden aanleggen”, zegt Karel. “We moesten op dat vlak het geweer van schouder veranderen. Aanvankelijk wilden we een overdekte tennishal bouwen, maar die doorstond de bouwtoets van de stad niet. Daarom kiezen we nu na overleg met de stad voor drie tennisterreinen waar een vaste constructie over komt. Bij goed weer kunnen de zijwanden weg gehaald worden, zodat je deels in open lucht, maar toch overdekt kan spelen. Naast die terreinen komen nog eens drie padelkooien.”

Bar en zonnepanelen

Krijgt de aanvraag groen licht, dan hoopt de tennisclub om de nieuwe terreinen nog voor de start van het winterseizoen in oktober te kunnen aanleggen en in gebruik nemen. “Ook onze bar zit ondertussen in een nieuw kleedje en we hebben met de stijgende energieprijzen in het achterhoofd ook zonnepanelen aangelegd. De parking en het sanitair hebben dan weer vorig jaar al een opknapbeurt kregen”, aldus Karel. “Dus op dat vlak mag je gerust van een grondige vernieuwingsoperatie spreken.” Meer info: www.ktc-isis.be.